Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El presidente derechista solo se expresó en redes para decir que su compromiso con el país “se fortalece”

Ecuador castigó a Noboa y no podrá instalar bases militares de EE.UU.

Las cuatro preguntas sometidas a referéndum fueron rechazadas de forma contundente, un resultado celebrado por el correísmo, el movimiento indígena y algunos líderes regionales.

People celebrate following the first results of the constitutional reform referendum in Guayaquil, Ecuador on November 16, 2025. Ecuadoran voters appeared poised on November 16, 2025, to reject the return of US military bases, according to early referendum results, a damaging blow to Trump-friendly President Daniel Noboa. (Photo by Gerardo MENOSCAL / AFP)
Los resultados del referéndum de reforma constitucional se celebraron en las calles de Guayaquil (AFP/AFP)

Temas en esta nota: