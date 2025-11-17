Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El presidente derechista solo se expresó en redes para decir que su compromiso con el país “se fortalece”
Ecuador castigó a Noboa y no podrá instalar bases militares de EE.UU.
Las cuatro preguntas sometidas a referéndum fueron rechazadas de forma contundente, un resultado celebrado por el correísmo, el movimiento indígena y algunos líderes regionales.
17 de noviembre de 2025 - 23:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los resultados del referéndum de reforma constitucional se celebraron en las calles de Guayaquil
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Ecuador
Daniel Noboa
Referéndum