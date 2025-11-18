Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura Y Espectaculos
La autora kuwaití publicó "La biblioteca del censor de libros"
Bothayna Al-Essa: “Los regímenes frágiles temen a los libros”
Es una de las voces más destacadas de la literatura árabe, acostumbrada a lidiar con los absurdos de la censura... y dueña de una librería con habitaciones secretas para títulos perseguidos.
18 de noviembre de 2025 - 20:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Los libros son una fuente del pensamiento crítico y la libre expresión, por eso los prohíben."
(Sin Credito)