La autora kuwaití publicó "La biblioteca del censor de libros"

Bothayna Al-Essa: “Los regímenes frágiles temen a los libros”

Es una de las voces más destacadas de la literatura árabe, acostumbrada a lidiar con los absurdos de la censura... y dueña de una librería con habitaciones secretas para títulos perseguidos.

Bothayna Al-Essa
"Los libros son una fuente del pensamiento crítico y la libre expresión, por eso los prohíben." (Sin Credito)