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Investigan la posible planificación del ataque

Tiroteo en San Cristóbal: detuvieron a un adolescente acusado de encubrimiento

La investigación apunta a una posible planificación del ataque y conexiones en redes sociales como Discord, mientras otro joven fue arrestado por amenazas de nuevos tiroteos en la región.

Tiroteo y muerte en Escuela Mariano Moreno - San Cristóbal, Santa Fe
Tiroteo y muerte en Escuela Mariano Moreno - San Cristóbal, Santa Fe (Gentileza -)

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