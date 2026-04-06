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El exarquero negó que la deuda sea suya

Un restaurant denunció al “Mono” Navarro Montoya por una deuda de $10 millones: “Estuvo un año comiendo de arriba”

El exjugador de Boca apuntó contra Santamarina, club al que dirigió durante 8 partidos, como responsable de pagarle al comercio.

Navarro Montoya El ex arquero de Boca, apuntado por supuestamente deberle 10 millones de pesos a un restaurant. (Redes Sociales)

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