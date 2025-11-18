Omitir para ir al contenido principal
La producción cayó 4,6% en octubre respecto a un muy mal año 2024

Crítica situación en la industria metalúrgica

El informe mensual de Adimra marca el deterioro en un sector emblemático de la actividad manufacturera. Caída del uso de capacidad instalada a niveles casi sin precedentes

INDUSTRIA METALURGICA La caída de la actividad afecta casi a la totalidad de subsectores estratégicos de la industria (Imagen Web, web)