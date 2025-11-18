Omitir para ir al contenido principal
Economia
La producción cayó 4,6% en octubre respecto a un muy mal año 2024
Crítica situación en la industria metalúrgica
El informe mensual de Adimra marca el deterioro en un sector emblemático de la actividad manufacturera. Caída del uso de capacidad instalada a niveles casi sin precedentes
18 de noviembre de 2025 - 3:16
INDUSTRIA METALURGICA
La caída de la actividad afecta casi a la totalidad de subsectores estratégicos de la industria
