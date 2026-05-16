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El 95% de los endocrinólogos pediatras argentinos percibieron un incremento de casos en la pandemia
El aumento de la pubertad precoz en Argentina
Aun se desconocen las causas y el porcentaje es mayor en las niñas. Los tratamientos son muy caros y es dificil acceder a ellos. Una combinación de factores.
Por
Soledad Ferrari
16 de mayo de 2026 - 3:01
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Aun no se saben las causas de las infancias precoces.
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