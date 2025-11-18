Omitir para ir al contenido principal
La exposición de la delegación gubernamental argentina en el Comité contra la Tortura de la ONU

El gobierno justificó en la ONU la represión a la protesta

Los funcionarios de Milei respaldaron la aplicación del protocolo antipiquete y la represión de la protesta social por las fuerzas de seguridad.

El protocolo antipiquete del gobierno libertario El gobierno argentino justificó ante la ONU la represión de la protesta social. (guadalupe lombardo)

