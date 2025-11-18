Omitir para ir al contenido principal
Presenta su disco "Canto mi canto"

Nahuel Roht: “La búsqueda de lo propio puede llevarnos toda la vida”

Oriundo de Carmen de Patagones, el guitarrista, compositor y poeta mostrará en Hasta Trilce canciones en la que pueden caber José Larralde, los haikus, Charly García y Shakespeare.

"Este disco es una vuelta al sonido de la guitarra criolla solista." (AMBARVIOLETAPH, Prensa -)