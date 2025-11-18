Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura Y Espectaculos
Presenta su disco "Canto mi canto"
Nahuel Roht: “La búsqueda de lo propio puede llevarnos toda la vida”
Oriundo de Carmen de Patagones, el guitarrista, compositor y poeta mostrará en Hasta Trilce canciones en la que pueden caber José Larralde, los haikus, Charly García y Shakespeare.
22 de noviembre de 2025 - 20:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Este disco es una vuelta al sonido de la guitarra criolla solista."
(AMBARVIOLETAPH, Prensa -)