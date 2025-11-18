Omitir para ir al contenido principal
Luego de que Trump se mostrara abierto a enviar tropas para combatir a los carteles narco en el país vecino
Sheinbaum rechaza una posible intervención militar de Estados Unidos en México
“Podemos colaborar, pero nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero“, dijo la mandataria mexicana tras la amenaza de su par estadounidense.
18 de noviembre de 2025 - 23:24
Sheinbaum reiteró que entre México y EE.UU. "hay colaboración y coordinación sin subordinación"
(EFE -/EFE)
