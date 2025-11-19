Omitir para ir al contenido principal
"Las Fuerzas actuarán"
Amenaza del Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich insiste con impedir la protesta social
La ministra de Seguridad de Javier Milei volvió a amenazar con aplicar el protocolo antipiquetes frente a las protestas.
19 de noviembre de 2025 - 18:29
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich volvió a advertir que aplicará el protocolo antipiquetes ante las protestas contra las reformas del Gobierno.
