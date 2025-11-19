Omitir para ir al contenido principal
Del 20 al 30 de noviembre
Comienza el Festival Buenos Aires Rojo Sangre
Sus 26 años ininterrumpidos de actividad lo convierten en un referente ineludible, no solo por su programación internacional sino también para mostrar la vitalidad de la producción fantástica argentina.
19 de noviembre de 2025 - 19:32
La argentina "Los ojos del abismo", de Daniel de la Vega, en Competencia Internacional
