El mejor doblista argentino de la historia recuperó su sitio este año
De borrado a reconocido: Horacio Zeballos, el referente que nunca debió faltar
El marplatense de 40 años, líder emocional del equipo nacional de la Copa Davis, recibió un merecido y acaso tardío homenaje por parte de la Asociación Argentina de Tenis.
Pablo Amalfitano
19 de noviembre de 2025 - 19:21
.
Las lágrimas de Zeballos al recibir el reconocimiento.
(OMAR_ERRE)
Temas en esta nota:
Horacio Zeballos
Tenis
Copa Davis
Guillermo Coria