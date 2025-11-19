Omitir para ir al contenido principal
El mejor doblista argentino de la historia recuperó su sitio este año

De borrado a reconocido: Horacio Zeballos, el referente que nunca debió faltar

El marplatense de 40 años, líder emocional del equipo nacional de la Copa Davis, recibió un merecido y acaso tardío homenaje por parte de la Asociación Argentina de Tenis.

Pablo Amalfitano
Pablo Amalfitano
. Las lágrimas de Zeballos al recibir el reconocimiento. (OMAR_ERRE)

Temas en esta nota: