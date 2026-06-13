Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de junio

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con 8 grados de mínima y 14 de máxima.

SANDRA CARTASSO

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