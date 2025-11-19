Omitir para ir al contenido principal
Un homenaje a la militancia de la presidenta de Madres-Línea Fundadora

La Legislatura porteña declaró de interés el documental que narra la vida y lucha de Taty Almeida

El reconocimiento se entregó por impulso del legislador Juan Pablo O’Deizalle ante un salón repleto de militantes por los derechos humanos.

Homenaje en la Legislatura porteña Taty Almeida en el acto realizado en la Legislatura donde se declaró de interés cultural el documental "Taty Almeida, historia de una Madre de Plaza de Mayo Linea Fundadora". (Guido Piotrkowski)

