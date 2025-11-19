Omitir para ir al contenido principal
La advertencia del gobierno de Xi Jinping tras la amenaza de Sanae Takaichi

Máxima tensión entre China y Japón por Taiwán: “Tomaremos medidas severas”

La mandataria nipona habló de un posible envío de tropas para respaldar a las fuerzas separatistas de Taiwán. Desde Beijing exigen que se retracte. El impacto económico de la crisis diplomática.

Sebastián Cazón
Takaichi y Xi Jinping (Imagen Web)

