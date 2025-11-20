Omitir para ir al contenido principal
La AFA reconoció el título por haber sido el líder de la Tabla Anual

Rosario Central, el sorprendente campeón de la Liga Profesional

No estaba previsto, pero Di María, el presidente Belloso y el DT Holan recibieron la distinción en las oficinas de la Liga en Puerto Madero.

Central recibió la Copa de campeón en una oficina de Puerto Madero (Archivo -)

