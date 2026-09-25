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Córdoba|12

Alerta provincial

Córdoba bajo riesgo extremo de incendios forestales por vientos cambiantes y marcada sequía

Las autoridades provinciales advierten sobre condiciones meteorológicas críticas que facilitan la rápida propagación de las llamas. Piden a la población extremar las precauciones.

Riesgo extremo de incendios en Córdoba. Advierten que las condiciones secas y el viento complican la provincia. Redes S

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