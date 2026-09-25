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Habrá actividades todo el día

Cómo será el exclusivo Fan Fest para ver la despedida de Lionel Messi

Luego de que se agotaran las entradas para el partido despedida en River se confirmaron los detalles del evento exclusivo que se hará en Ciudad Universitaria.

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