Una sesión sin buenas noticias para la población

SEPTIEMBRE 24:El Senado aprobó por una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 24:El Senado aprobó por una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que las designaciones y la remoción de los directores solo necesiten el aval de la cámara alta y mayoría absoluta. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

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