Entre la nostalgia y una identidad en reconstrucción
Premios MTV VMAs 2026: todo lo que hay que saber sobre la única noche en que el canal se acuerda de la música
Madonna lidera las nominaciones y abrirá una ceremonia que también tendrá a Taylor Swift, homenajes a Dolly Parton y George Michael y el reconocimiento a Nirvana. Todo lo que prepara la cadena para unos galardones atravesados por la nostalgia, mientras el histórico canal intenta redefinir su futuro sin olvidar —al menos por una noche— su esencia musical.