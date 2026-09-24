Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

También recomendó acelerar la acumulación de reservas

La ex número dos del FMI insiste en que Argentina debe ajustar el tipo de cambio

Gita Gopinath, la economista ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), insistió en que Argentina debe acelerar la compra de dólares y depreciar la moneda. JIM WATSON. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Daniel Feierstein y Juan Soto, autores de Murales, una novela gráfica sobre Santiago Maldonado

“El mal tiene siempre la posibilidad de atravesarnos”

Por
Omar Alfonzo
El presidente palestino intervino en la ONU de forma remota debido al veto de EE.UU.

Abbas advirtió que Israel “amenaza la existencia” del pueblo palestino y Netanyahu negó el genocidio en Gaza

La exDefensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes denunció disciplinamiento

Marisa Graham respaldó a De Marinis: “No cumple con ninguna de las causales para juicio político”

Violencia al volante

Un joven de 22 años arrastró a un inspector de tránsito sobre el capot para escapar de un control en el centro cordobés

Exclusivo para

⚡ Ganá entradas para el Euforia World Tour

Sorteo exclusivo: Bahiano en el Teatro Vorterix

Insatisfacción social y crisis de representación

¿Cuánto pueblo hay en la sociedad?

Por Sebastián Plut
Se pronostican 451.000 muertes

El Niño: aumenta la expectativa de mortalidad asociada al calor

El País

La sesión sigue con "Zonas Frías"

Con cambios, el Senado aprobó la reforma del BCRA y vuelve a Diputados

Volvió a cruzar a Kicillof

Milei volvió a prometer “el mejor año” para la Argentina y redobló sus insultos en Nueva York

Más repudios al pedido de juicio político

Reacciones en la Legislatura porteña y Diputados ante la persecución a la jueza De Marinis

Fue anunciada para el 15 de octubre

Universidades: pese al fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento, los gremios ratificaron la Marcha Federal

Economía

También recomendó acelerar la acumulación de reservas

La ex número dos del FMI insiste en que Argentina debe ajustar el tipo de cambio

CABA

Los sueldos no alcanzan

Las petroleras privadas rompieron el acuerdo de no aumentar

Subió la nafta y tiembla la inflación

El presidente dijo que ocurrirá en el 2028, ante inversores de EE. UU.

Milei y el mejor año económico de la historia

Sociedad

Actividades y promociones en CABA

Se celebrará este jueves la Noche de los Bares Notables

Científicos argentinos capacitarán a otros en AL

Un proyecto para estar listos cuando la próxima pandemia golpee la puerta

Por Pablo Esteban
El puertorriqueño cedió los derechos de autor

Defensa de la soberanía brasileña al ritmo de Bad Bunny: el creativo spot de campaña de Lula

Se iba a presentar en el torneo Panamericano de Asunción

Una jugadora amateur de pádel fue excluida de la delegación nacional por un posteo antisemita

Deportes

El entrenador estuvo al frene del selecciionado por primera vez

Marcelo Gallardo perdió en el debut: Ecuador no pudo ante Corea del Sur

El once para enfrentar a Bolivia en Córdoba

El primer equipo pos Mundial

Juanma Cerúndolo, Román Burruchaga y la campeona vigente Julia Riera, los argentinos hasta el momento

Se arma el Road to Australia: ya hay siete figuras confirmadas

Por Pablo Amalfitano
El entrenador habló sobre su probable continuidad en la Selección

Lionel Scaloni: “Las ganas de estar acá están”