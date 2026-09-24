El primer equipo pos Mundial

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Scaloni dispuso una formación con variantes significativas en todas sus líneas; entre ellas, la presencia conjunta de Lautaro y Julián en la ofensiva.
24 de septiembre de 2026 - 20:32
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Ofensiva
Julián Álvarez y Lautaro Martínez jugaron juntos en la primera práctica de fútbol de la Selección.
JULIO MARTIN MANCINI
Temas en esta nota:
Selección Argentina
Fútbol
Lionel Scaloni
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