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Se profundiza la crisis
El 32,3 por ciento del país es pobre y el 7,5 indigente, según el Indec
Mientras el Gobierno intenta vender la idea de un país próspero, la medición de la EPH indica que se agravó la situación de la población y que crecieron tanto la pobreza como la indigencia.
24 de septiembre de 2026 - 19:11
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pobreza, desempleo
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BernardinoAvila
Temas en esta nota:
Indec
Pobreza e indigencia
Pobreza
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