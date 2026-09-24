Una medida para el alivio de miles de familias misioneras
Frente al avance de la morosidad en la Argentina, el Gobierno de Misiones redujo al 30% el tope de descuentos por créditos
Mientras el Gobierno nacional considera que el endeudamiento de las familias debe resolverse entre privados, la Provincia de Misiones tomó medidas para proteger los ingresos de trabajadores públicos y jubilados. Además de limitar los descuentos sobre sus haberes, fijó reglas para el costo de los préstamos, habilitó asistencia ante el sobreendeudamiento y avanza con una reducción de aportes jubilatorios para mejorar el salario de bolsillo.