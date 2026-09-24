Los retornos de ANDIS llegaban a Casa Rosada

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Ante el fiscal Franco Picardi, la expareja de Cerimedo aseguró que el consultor le habló de pagos ilegales. Además, ofreció grabaciones de sus conversaciones para la investigación.

AME9920. SANTA CRUZ (BOLIVIA), 23/09/2026.- La operadora política y expareja del argentino Fernando Cerimedo, Nadia Beller (i), es custodiada por integrantes de la Policía este miércoles en Santa Cruz (Bolivia)
Expareja de Cerimedo pone a disposición información de su teléfono en caso contra Milei Beller es custodiada por integrantes de la Policía en Santa Cruz. EFE -. EFE

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