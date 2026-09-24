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Juanma Cerúndolo, Román Burruchaga y la campeona vigente Julia Riera, los argentinos hasta el momento

Se arma el Road to Australia: ya hay siete figuras confirmadas

El torneo preparatorio para el primer Grand Slam de 2027 se jugará del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis, en una cancha dura montada en el estadio principal.

Por Pablo Amalfitano
Road to Australia El Road to Australia ya tiene seis figuras confirmadas. Prensa Road to Australia

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