En menos de dos horas, se agotaron las entradas para la despedida de Messi de la Selección argentina

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El último partido del capitán con la camiseta albiceleste, ante Benín, se disputará el martes 6 de octubre en el Monumental.
25 de septiembre de 2026 - 00:28
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