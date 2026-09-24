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Deportes

Los dos conjuntos se efrentan e domingo en Rosario

Copa Argentina: Boca y Racing se ponen a punto

Ambos entrenadores ya tendrían definidos a los planteles titulares para los cuartos de final.

REDES SOCIALES arbitro referi andrés gariano
Andrés Gariano dirigirá el partido. REDES SOCIALES

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