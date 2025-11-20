Omitir para ir al contenido principal
El presidente estadounidense volvió a vincular al pederasta con los demócratas
Trump promulgó la ley que ordena publicar los archivos del caso Epstein
El mandatario pasó de rechazar la difusión de los archivos a apoyarla después de que salieran a la luz correos del fallecido pederasta, quien afirmaba que el republicano conocía sus crímenes.
21 de noviembre de 2025 - 3:29
Un cartel alzado frente al Cpitolio pide que se liberen los archivos devEpstein.
(EFE -)
