Ante la presencia militar de EE.UU. en el Caribe
Venezuela: Maduro presentó un plan de defensa “calle por calle”
Según el presidente venezolano, la iniciativa incluye la utilización de armamento pesado y misiles en caso de que continúen escalando las tensiones con Washington.
20 de noviembre de 2025 - 23:25
Nicolas Maduro
Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a demonstration for the swearing-in of Bolivarian committees in Caracas on November 15, 2025. (Photo by AFP)
(STRINGER/AFP)
