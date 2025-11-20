Omitir para ir al contenido principal
Ante la presencia militar de EE.UU. en el Caribe

Venezuela: Maduro presentó un plan de defensa “calle por calle”

Según el presidente venezolano, la iniciativa incluye la utilización de armamento pesado y misiles en caso de que continúen escalando las tensiones con Washington.

Nicolas Maduro Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a demonstration for the swearing-in of Bolivarian committees in Caracas on November 15, 2025. (Photo by AFP) (STRINGER/AFP)

