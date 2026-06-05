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Rosario|12

Operaciones y contraoperaciones en las designaciones para la Justicia federal

El Senado dio el OK al hijo de Rosatti

La Cámara Alta, salvo el peronismo, aprobó el pliego del hijo del titular de la Corte para ser juez federal en Santa Fe, tras una polémica negociación.

Luis Bastús
Por Luis Bastús
Rosatti (h) Imagen Web

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