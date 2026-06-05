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Rosario|12

La emergencia carcelaria santafesina volvió a quedar expuesta

El documento registró 43 muertes bajo custodia estatal, reveló niveles históricos de sobrepoblación en cárceles y comisarías, y contabilizó centenares de hechos de violencia institucional.

José Maggi
Por José Maggi
Lorena Panzerini
Por Lorena Panzerini
La defensora provincial Estrella Moreno Robinson expuso datos ante la Legislatura
La defensora provincial Estrella Moreno Robinson expuso datos ante la Legislatura. Gentileza -

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