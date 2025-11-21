Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Inquietud en el aire de la Patagonia

Argentina autorizó vuelos militares chilenos

Dos aviones del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile cruzaron Santa Cruz y Chubut. El silencio del Gobierno chileno abrió nuevas dudas sobre controles, coordinación y soberanía aérea.

Aviones militares chilenos Las aeronaves militares chilenas volaron en sentido norte–sur sobre territorio argentino antes de aterrizar en Punta Arenas. (Prensa Defensa Chile)

Temas en esta nota: