Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Los cinco imperdibles de la agenda deportiva
El polideportivo copa la pantalla: F1, Los Pumas y la final de la Sudamericana
Ya comenzaron las Prácticas en Las Vegas, con Franco Colapinto como protagonista, mientras que habrá definiciones en el futbol local.
21 de noviembre de 2025 - 14:07
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce en el pit lane durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas en el circuito de Las Vegas Strip, Nevada, el 20 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
(PATRICK T. FALLON, AFP -/AFP)
Temas en esta nota:
Deportes