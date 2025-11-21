Omitir para ir al contenido principal
Los cinco imperdibles de la agenda deportiva

El polideportivo copa la pantalla: F1, Los Pumas y la final de la Sudamericana

Ya comenzaron las Prácticas en Las Vegas, con Franco Colapinto como protagonista, mientras que habrá definiciones en el futbol local.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce en el pit lane durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas en el circuito de Las Vegas Strip, Nevada, el 20 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) (PATRICK T. FALLON, AFP -/AFP)

