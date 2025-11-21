La lucha de las trabajadoras sexuales ante la brutalidad policial y la criminalización
“La democracia no es para todas”
Las trabajadoras sexuales que caminan las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires, en especial mujeres trans y travestis, enfrentan un recrudecimiento de la violencia policial y la estigmatización. La aplicación arbitraria de normativas, como el artículo 97 del código contravencional porteño, criminaliza su actividad en el espacio público, habilitando abusos que incluyen golpizas, robos y tratos vejatorios. La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) lidera la lucha sindical, exigiendo derechos laborales y la derogación de leyes punitivas para asegurar que la “democracia” y el “Estado de derecho” dejen de ser un privilegio.