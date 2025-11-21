Omitir para ir al contenido principal
Una voz singular de la literatura china

Xue Mo: “La IA no reemplaza la escritura verdadera”

El notable escritor pasó por Buenos Aires para ofrecer una conferencia ineludible en tiempos de vértigo digital y presentar su libro “El mundo es un reflejo de la mente”.

Silvina Pachelo
"Desde un punto de vista literario, la IA es un fenómeno interesante para investigar." (Prensa -)