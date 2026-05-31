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El Mundo

Crónica desde Ciudad Bolívar, periferia de Bogotá, en la antesala de la primera vuelta

La izquierda colombiana llega como favorita a una elección que se dirime en los barrios populares

Iván Cepeda, delfín del presidente Petro, se enfrenta a dos derechas, pero el ultra Abelardo de la Espriella es quien más polariza.

Por Mercedes López San Miguel

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Las perlas de la revisión con el FMI

Por Hernán Letcher
Más de 90 cortes de rutas en todo el país

Bolivia: mediadores llaman a un nuevo diálogo tras 25 días de bloqueos de carreteras

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Horror en Córdoba: encontraron sin vida a Agostina Vega en un descampado

Exclusivo para

Los movimientos de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta

El rompecabezas del PRO está lejos de volver a armarse

Por Werner Pertot
Trabajó en los gobiernos de Fernández y Milei

Quién es Facundo Leal, el exfuncionario detenido

Duras críticas del organismo a la administración de Javier Milei

El FMI advirtió al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

La entrega de los recursos naturales, el condicionamiento del FMI y las apuestas del establishment

Abuso de mercado

Por Luis Bruschtein

El País

El Canal de San Fernando, destino final de sus víctimas

Una señalización para que no se olviden los horrores de los que fue capaz la SIDE

Por Luciana Bertoia
La sucesión familiar, en la mira

Una vieja costumbre: el padre de Adorni también recurrió a dos prestamistas para conseguir dinero

Por Eva Moreira
Reunió al peronismo sanjuanino

Sergio Uñac: “Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en los argentinos”

Los movimientos de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta

El rompecabezas del PRO está lejos de volver a armarse

Por Werner Pertot

Economía

Las perlas de la revisión con el FMI

Por Hernán Letcher
La consultora 1816 prevé turbulencia en 2027

“Es inevitable la ansiedad del mercado”

Duras críticas del organismo a la administración de Javier Milei

El FMI advirtió al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

La minería ofrece oportunidades extraordinarias, pero los beneficios son para pocos

Las pepitas son ajenas

Por David Cufré

Sociedad

Más de 300 organizaciones se oponen al intento oficial de derogar la Ley de etiquetado frontal

La nueva embestida del gobierno contra la salud pública

Por Pablo Esteban
Fue hallada muerta en un descampado

Cómo fueron las últimas horas de Agostina Vega antes de su desaparición en Córdoba

Entrega del premio Giglio d’Oro

Premiaron en Italia a un oftalmólogo quilmeño por una técnica quirúrgica revolucionaria

A una semana de la desaparición en Córdoba, continúan los rastrillajes

Caso Agostina Vega: el acusado confesó que la joven desaparecida había ingresado a su casa

Deportes

Otro equipo de Córdoba que se metió en los octavos de final

Copa Argentina: Instituto se impuso sobre el final ante Lanús

Es uno de los cinco técnicos que ganó tres veces la Orejona

Luis Enrique volvió a hacer historia

Su Arsenal cayó por penales en la final de la Champions League

Arteta destacó al PSG como “el mejor equipo del mundo”

El conjunto francés venció por penales al Arsenal en Budapest

El PSG buscó, remontó y es bicampeón europeo

Por Malva Marani