Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Verónica Nigro, psicóloga deportiva en el alto rendimiento
“La psicología hace la diferencia entre el éxito y el fracaso”
Las necesidad de los atletas bajo la mirada de la profesional, quien considera que la salud mental entre ellos termina beneficiando su performance.
Adrián De Benedictis
22 de noviembre de 2025 - 17:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Veronica Nigro atiende las necesidades de los deportistas.
(ALEJANDRO LEIVA)
Temas en esta nota:
Psicología
Deporte
Fútbol
Polideportivo