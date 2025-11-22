Omitir para ir al contenido principal
Verónica Nigro, psicóloga deportiva en el alto rendimiento

“La psicología hace la diferencia entre el éxito y el fracaso”

Las necesidad de los atletas bajo la mirada de la profesional, quien considera que la salud mental entre ellos termina beneficiando su performance.

Adrián De Benedictis
Adrián De Benedictis
FOTO ALEJANDRO LEIVA veronica nigro psicologa deporte
Veronica Nigro atiende las necesidades de los deportistas. (ALEJANDRO LEIVA)

Temas en esta nota: