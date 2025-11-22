Omitir para ir al contenido principal
Un foco ígneo en teoría apagado volvió a activarse

Otra vez humo en el Polo Industrial de Ezeiza

La aparente calma tras el incendio de la semana pasada se terminó por el resurgimiento del fuego en el mismo lugar. Empresarios y vecinos lamentan el peligro y la incertidumbre de los últimos días.

Incendio Ezeiza Se reavivó el humo en el Polo Industrial de Ezeiza. (Noticias Argentinas)