Un foco ígneo en teoría apagado volvió a activarse
Otra vez humo en el Polo Industrial de Ezeiza
La aparente calma tras el incendio de la semana pasada se terminó por el resurgimiento del fuego en el mismo lugar. Empresarios y vecinos lamentan el peligro y la incertidumbre de los últimos días.
22 de noviembre de 2025 - 23:23
Incendio Ezeiza
Se reavivó el humo en el Polo Industrial de Ezeiza.
(Noticias Argentinas)