Criticó el voto negativo contra la condena a la tortura
Bianco cruzó a Milei por el G20
El ministro bonaerense se refirió al documento rechazado de la ONU y lo comparó con lo ocurrido en la dictadura militar.
Juan Manuel Meza
24 de noviembre de 2025 - 21:55
Bianco también apuntó contra el alineamiento con Estados Unidos.
Temas en esta nota:
Carlos Bianco
G20
Javier Milei