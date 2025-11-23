Omitir para ir al contenido principal
Elecciones regionales en Italia en medio de intrigas palaciegas

¿Complot o una movida de la ultraderecha?

La relación entre la primera ministra Meloni y el presidente de Italia, Mattarella, se tensó tras la versión periodística de una supuesta maniobra contra Meloni.

ROME (Italy), 19/11/2025.- Italian Prime Minister Giorgia Meloni during a press conference with Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic (not pictured) at the end of their meeting at Palazzo Chigi in Rome, Italy, 19 November 2025. (Croacia, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
giorgia meloni La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó al presidente Sergio Mattarella para aclarar la situación. (EFE/EFE)

