Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Elecciones regionales en Italia en medio de intrigas palaciegas
¿Complot o una movida de la ultraderecha?
La relación entre la primera ministra Meloni y el presidente de Italia, Mattarella, se tensó tras la versión periodística de una supuesta maniobra contra Meloni.
24 de noviembre de 2025 - 21:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
giorgia meloni
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó al presidente Sergio Mattarella para aclarar la situación.
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Giorgia Meloni
Italia