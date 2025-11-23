Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Los rosarinos venían de recibir el título de campeón del año
Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó a Central del torneo
El episodio destacado fue la actitud de los jugadores visitantes, que recibieron a su adversario formando un pasillo, pero dándole la espalda. El único gol fue convertido por Cetré.
Juan José Panno
23 de noviembre de 2025 - 23:43
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los jugadores de Estudiantes festejan el gol.
(FOTOBAIRES)
Temas en esta nota:
Rosario Central
Estudiantes de La Plata
Fútbol
Liga Profesional