Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Los rosarinos venían de recibir el título de campeón del año

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó a Central del torneo

El episodio destacado fue la actitud de los jugadores visitantes, que recibieron a su adversario formando un pasillo, pero dándole la espalda. El único gol fue convertido por Cetré.

Juan José Panno
Juan José Panno
FOTOBAIRES rosario central estudiantes de la plata octavos final torneo clausura
Los jugadores de Estudiantes festejan el gol. (FOTOBAIRES)

Temas en esta nota: