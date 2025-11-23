Omitir para ir al contenido principal
Verstappen ganó y Colapinto terminó 15°
Los McLaren fueron descalificados en Las Vegas y el cierre de la Fórmula 1 está que arde
Cuatro horas después del final de la carrera, la FIA anunció la sanción contra Norris y Piastri por un incumplimiento técnico que los dejó sin sumar puntos.
Malva Marani
23 de noviembre de 2025 - 16:14
Verstappen, Norris y Russell en el podio. Al de McLaren lo descalificarían horas después.
(Prensa F1)
Automovilismo
Fórmula 1
Max Verstappen
McLaren
Lando Norris
Las Vegas
Franco Colapinto