Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Verstappen ganó y Colapinto terminó 15°

Los McLaren fueron descalificados en Las Vegas y el cierre de la Fórmula 1 está que arde

Cuatro horas después del final de la carrera, la FIA anunció la sanción contra Norris y Piastri por un incumplimiento técnico que los dejó sin sumar puntos.

Malva Marani
Malva Marani
Verstappen, Norris y Russell en el podio. Al de McLaren lo descalificarían horas después. (Prensa F1)

Temas en esta nota: