El primo de Fred Machado hizo 14 viajes con pasajes del Congreso
Los vuelos de Claudio Ciccarelli
Los hizo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La senadora Silvia Sapag pidió conocer quién los autorizó y apuntó a Lorena Villaverde.
Luciano Barroso
23 de noviembre de 2025 - 0:30
ciccarelli con villaverde
Claudio Ciccarelli junto a la diputada libertaria y senadora electa, Lorena Villaverde.
