El primo de Fred Machado hizo 14 viajes con pasajes del Congreso

Los vuelos de Claudio Ciccarelli

Los hizo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La senadora Silvia Sapag pidió conocer quién los autorizó y apuntó a Lorena Villaverde.

Luciano Barroso
ciccarelli con villaverde Claudio Ciccarelli junto a la diputada libertaria y senadora electa, Lorena Villaverde. (Redes Sociales)