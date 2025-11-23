Omitir para ir al contenido principal
El único gol de partido fue convertido por Christian Pulisic

Milan venció al Inter en el clásico y es nuevo escolta en Italia

El perdedror, con Lautaro Martínez como titular, no pudo continuar la racha de tres victorias consecutivas y se ubican en la quinta posición con 24 unidades.

MILAN (Italy), 23/11/2025.- Milan's Luka Modric (L) challenges for the ball with Inter’s Lautaro Martinez during the Italian Serie A soccer match between Inter and Milan at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 23 November 2025. (Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI
Modric lucha con Lautaro Martínez. (EFE/EFE)

