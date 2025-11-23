Omitir para ir al contenido principal
El único gol de partido fue convertido por Christian Pulisic
Milan venció al Inter en el clásico y es nuevo escolta en Italia
El perdedror, con Lautaro Martínez como titular, no pudo continuar la racha de tres victorias consecutivas y se ubican en la quinta posición con 24 unidades.
23 de noviembre de 2025 - 22:52
Modric lucha con Lautaro Martínez.
(EFE/EFE)
