El peronismo activa un “frazadazo” y busca crear una red de municipios para evitar el recorte de zona fría

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Dirigentes de la Quinta sección, una de las regiones afectadas por el avance de los cambios en la ley, se reunieron en Villa Gesell para buscar frenar la sanción en el Senado.
Por
María Belén Robledo
26 de mayo de 2026 - 19:55
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Contra los cambios en el régimen de las zonas frías.
Dirigentes peronistas de la Quinta sección se reunieron en Villa Gesell.
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