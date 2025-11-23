Omitir para ir al contenido principal
Se reunirá este martes con Hugo Passalacqua

Santilli afila la lengua con los gobernadores y suma voluntades volubles

El Gobierno busca que el 10 de diciembre LLA tenga la primera minoría en Diputados para avanzar con las reformas. Para eso necesita apoyos desde las gobernaciones, que estarán aunque por poco tiempo.

Diego Santilli
Diego Santilli Diego Santilli, ministro de Interior. (Prensa -)