Se reunirá este martes con Hugo Passalacqua
Santilli afila la lengua con los gobernadores y suma voluntades volubles
El Gobierno busca que el 10 de diciembre LLA tenga la primera minoría en Diputados para avanzar con las reformas. Para eso necesita apoyos desde las gobernaciones, que estarán aunque por poco tiempo.
23 de noviembre de 2025 - 22:53
Diego Santilli
Diego Santilli, ministro de Interior.
(Prensa -)