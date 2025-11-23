Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

En un momento difícil para la actividad

Una semana para celebrar el Día del Teatro Independiente

Desde el lunes 24 habrá más de cien funciones a la gorra en una amplia lista de salas de la ciudad. “Atacan a nuestro sector porque es imparable”, dice Anabella Valencia, de Artei.

FOTO GENTILEZA civilizacion
"Civilización", de Mariano Saba, una de las obras participantes. (GENTILEZA)