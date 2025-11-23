Omitir para ir al contenido principal
En un momento difícil para la actividad
Una semana para celebrar el Día del Teatro Independiente
Desde el lunes 24 habrá más de cien funciones a la gorra en una amplia lista de salas de la ciudad. “Atacan a nuestro sector porque es imparable”, dice Anabella Valencia, de Artei.
23 de noviembre de 2025 - 20:19
"Civilización", de Mariano Saba, una de las obras participantes.
(GENTILEZA)