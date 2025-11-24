Omitir para ir al contenido principal
El conjunto de Ubeda derrotó a Talleres por los octavos de final
Boca acumula éxitos y está entre los ocho mejores
El equipo tuvo un comienzo dubitativo, pero con el correr de los minutos se fue consolidando para sumar otra victoria. Los goles fueron convertidos por el uruguayo Merentiel, uno en cada tiempo.
Adrián De Benedictis
24 de noviembre de 2025 - 1:04
Boca sigue festejando en su estadio.
(JULIO MARTIN MANCINI)
Temas en esta nota:
Boca Juniors
Talleres de Córdoba
Fútbol
Liga Profesional
Tevez