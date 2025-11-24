Omitir para ir al contenido principal
El conjunto de Ubeda derrotó a Talleres por los octavos de final

Boca acumula éxitos y está entre los ocho mejores

El equipo tuvo un comienzo dubitativo, pero con el correr de los minutos se fue consolidando para sumar otra victoria. Los goles fueron convertidos por el uruguayo Merentiel, uno en cada tiempo.

Adrián De Benedictis
Adrián De Benedictis
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura boca talleres de cordoba
Boca sigue festejando en su estadio. (JULIO MARTIN MANCINI)

