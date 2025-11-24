Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno quiere hablar de reforma laboral con la CGT

La nueva conducción ya dio señales de estar abierta a sentarse a discutir el texto, pero para eso piden conocer el articulado. A priori, rechazan los cambios de Milei.

La CGT ya dio señales de oposición a los lineaminetos generales de la reforma de Milei.